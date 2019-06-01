Архангельск может стать центром межрегионального НОЦ – минобразования РФ

Архангельск, , 20:06 — REGNUM У Архангельска хорошие стартовые условия для создания научно-образовательного центра. Об этом в ходе своего визита в Северный (Арктический) федеральный университет завил заместитель министра образования РФ Григорий Трубников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил создать к 2024 году сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Архангельск в лице Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) наряду с другими городами заявил о намерении стать центром НОЦ «Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

По словам замминистра Трубникова, претендентов на звание НОЦ мирового уровня оказалось гораздо больше, поэтому список может быть расширен.

«Архангельск должен участвовать в этом соревновании. Мы сейчас рассматриваем разные модели НОЦ. Мне кажется, что у Архангельска хорошие шансы создать такой НОЦ, это может быть межрегиональный центр с участием нескольких регионов, находящихся в Арктической зоне», — заявил Трубников.

При этом он отметил, что НОЦ — это большой вызов для региона, принимая который, он должен обеспечить слаженную работу всех структур.

«Это не университетский проект. Это проект, за который берет ответственность регион. Необходимо создать не просто комфортную, а привлекательную среду для инноваторов и исследователей всего мира», — заявил он.

Примечательно, что в Мурманской области также приступили к созданию НОЦ и, по словам врио губернатора Андрея Чибиса, это будет сделано в партнерстве с Архангельской областью. В Архангельске же регионом-партнером проекта по созданию НОЦ называют только Ненецкий АО. Помимо этого, САФУ договорился о партнерстве с Московским физико-техническим институтом и МГТУ имени Н.Э. Баумана, научно-исследовательским центром «Курчатовский институт», крупнейшими судостроительными, лесопромышленными, добывающими предприятиями региона.

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