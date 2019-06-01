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Ученые узнали, почему некоторые виды грызунов не чувствуют боль

Наука

Исследование может помочь в разработке новых обезболивающих средств

Ученые узнали, почему некоторые виды грызунов не чувствуют боль
Иллюстрация: Zoohoo.dallaszoo.com
Голые землекопы

Берлин, 1 июня 2019, 16:00 — REGNUM  Международная группа ученых выявила механизмы, которые снижают чувствительность голых землекопов к некоторым видам боли. Исследование опубликовано в журнале Science.

Предыдущие исследования показали, что голые землекопы (лат. Heterocephalus glaber) нечувствительны к некоторым веществам, являющимися универсальными раздражителями. В частности, они невосприимчивы к соляной кислоте и к алкалоиду капсаицин, который содержится в различных видах стручкового перца. Невосприимчивость к этим веществам позволяет голым землекопам занимать экологические ниши, не подходящие для других грызунов.

Группа исследователей по руководством физиолога Гари Левина из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (Берлин) с помощью секвенирования РНК выявила механизм, с помощью которого голые землекопы и семь других близких видов грызунов блокируют чувствительность к определённым видам боли. Исследование показало, что у этих грызунов была снижена активность генов, кодирующих белки TRPA1 и NaV1.7, связанные с каналами передачи болевых импульсов.

Авторы отмечают, что подобные исследования не только проливают свет на механизмы адаптации, которые задействуются при эволюции, но и могут помочь в разработке новых подходов к облегчению боли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года российские учёные выяснили, что долголетие голых землекопов может быть связано с повышенной активностью репарации ДНК.

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Научные исследования
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