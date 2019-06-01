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Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»

Наука

Связь с космическим радиотелескопом была потеряна в начале января

Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»
vitalykuzmin.net
Спутник «Спектр-Р»

Москва, 1 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Космический аппарат «Спектр-Р», на борту которого смонтирован радиотелескоп, был запущен в 2011 году. Планируемое время работы аппарата составляло 5 лет, однако он успешно проработал до 2019 года.

С 10 января 2019 года космический аппарат перестал выходить на связь с наземным центром. Попытки восстановления связи, предпринятые специалистами НПО им. Лавочкина, оказались неудачными. 30 мая на заседании Госкомиссии было принято решение об официальном завершении проекта «Спектр-РГ».

Напомним, в феврале руководитель проекта «Радиоастрон» по проведению исследований с использованием радиотелескопа на борту аппарата «Спектр-Р» Юрий Ковалёв рассказал о предварительных результатах проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 21 июня запланирован запуск второго аппарата серии «Спектр» — «Спектр-РГ».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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