Молодые химики со всего света встретились на восточном берегу Африки

Москва, , 17:19 — REGNUM Аспиранты и молодые ученые-химики недавно вернулись домой из Дар-эс-Салама (Танзания), где приняли участие в Летней школе Международного союза теоретической и прикладной химии.

В этом году в мероприятии приняло участие рекордное количество делегатов — более 100 молодых специалистов и 30 преподавателей международного класса из 43 стран.

«Вы являетесь ключевыми игроками в развитии и становлении современной науки и будущего нашей планеты, — обратился к молодым ученым организатор мероприятия, председатель Химического Общества Танзании, профессор Чарльз Кихампа. — Я уверен, что совместная работа в таком многонациональном и дружном коллективе и полученные знания будут полезны в вашей научной и профессиональной деятельности».

На Летней школе-2019 были широко представлены молодые ученые из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Из 50 призеров Летней школы, получивших финансовую поддержку, 35 оказались представителями стран Африки.

Мероприятия школы прошли на базе Танзанийского государственного университета. Содействие в их организации оказывали Управление государственных химических лабораторий и Химическое общество Танзании.

Главные темы учебной сессии касались эксплуатации природных ресурсов, зеленых методологий, синтеза материалов, новых технологий и переработки отходов.

Интересно, что летняя школа в Танзании была приурочена к двум значимым мероприятиям в мире химии 2019 года: 100-летию Международного союза теоретической и прикладной химии и Международному году периодической таблицы химических элементов. А генеральным партнером школы выступила российская компания «ФосАгро».

"Интерес к проекту растет и в этом году количество участников выросло почти вдвое по сравнению с Летней школой 2018 года, которая состоялась в Венеции, — рассказал на открытии заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — Приятно осознавать, что «ФосАгро» оказывает поддержку молодым ученым из развивающихся стран, которым не безразличны такие глобальные проблемы, как защита окружающей среды, изменение климата, утилизация мусора, сохранение биоразнообразия на планете. Летняя школа IUPAC — отличная возможность для молодых ученых собраться вместе на одной площадке обсудить свои проекты и научные идеи, создать команду единомышленников для совместной работы, обменяться опытом в области зеленой химии».

Инициатором проведения Летней школы IUPAC в Танзании выступил ее председатель, профессор кафедры ЮНЕСКО по зеленой химии Венецианского университета Ка-Фоскари доктор Пьетро Тундо.

«Летняя школа является полезной международной площадкой, на которой молодые ученые имеют возможность обсудить свои научные идеи и проекты в области зеленой химии, начать перспективное сотрудничество, создать научные команды, объединить университеты и лаборатории разных стран, — считает Пьетро Тундо. — Крайне важно не просто обсуждать что-то, но и вместе разрабатывать реальные сценарии действий и строить планы, которые впоследствии помогут достичь глобальных целей, одна из которых — сохранение планеты».

Целью проведения Летних школ IUPAC является поддержка молодых ученых по всему миру, занимающихся инновационными разработками в области зеленой химии, укрепление сотрудничества между ними и вовлечение в совместные научно-исследовательские проекты. Также в числе основных задач проекта — продвижение технологически прогрессивных проектов и обсуждение актуальных вопросов, касающихся зеленой химии и смежных областей.

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