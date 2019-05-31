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Российские атомщики ищут новые решения в области переработки ОЯТ

Наука

Семинар, посвящённый задачам в области атомной отрасли, прошёл во ВНИИНМ им. А. А. Бочвара

Москва, 31 мая 2019, 16:01 — REGNUM  Новые задачи в области переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и обращения с радиоактивными отходами в двухкомпонентной ядерной энергетике обсудили российские атомщики на отраслевом семинаре в Институте им. академика А. А. Бочвара. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба института.

В отраслевом семинаре «Обращение с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ)» приняли участие более 60 специалистов предприятий госкорпорации «Росатом», академических вузов и научных организаций РАН.

«Вопрос замыкания ядерного топливного цикла стоит довольно остро с момента создания атомной энергетики. Рециклирование топлива позволит уменьшить объем высокорадиоактивных и опасных отходов, которые необходимо надлежащим образом хранить, что имеет определенную экономическую целесообразность. Именно эти вопросы мы с коллегами и пытаемся решить», — отметил главный технолог объединенного проекта по разработке базовых технологий переработки ОЯТ и обращения с РАО ИТЦП «Прорыв» Андрей Шадрин.

Основными темами семинара стали замыкание топливного цикла реакторных установок различного типа; технологии переработки ОЯТ, фракционирования высокоактивных отходов, обращения с РАО от переработки ОЯТ; оборудование для переработки ОЯТ и обращения с РАО и другие вопросы ЗЯТЦ.

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Атомная энергетика
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