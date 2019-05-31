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Папа Франциск: цивилизованно то общество, в котором думают об обездоленных

Наука

Призвание государства состоит в ответственности за общее благо народа, сказал Франциск

Папа Франциск: цивилизованно то общество, в котором думают об обездоленных
Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомный. 1890

Бухарест, 31 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Общество является тем более цивилизованным, чем больше в нем думают об обездоленных, заявил во время своего визита в Румынию в пятницу, 31 мая, папа римский Франциск, передает информагентство ANSA.

Самое благородное призвание государства состоит в том, чтобы взять на себя ответственность за общее благо народа, сказал глава католической Церкви.

Общество должно стремиться быть «инклюзивным» в том смысле, что все его члены, включая самых слабых и бедных, должны восприниматься не как препятствия или помехи, а как сограждане и братья, которые должны быть в полной мере включены в жизнь общества, заявил Франциск.

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