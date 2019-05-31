Найдена причина выбросов метана в Арктике

Томск, , 15:05 — REGNUM Механизм разложения газовых гидратов на арктическом шельфе выявлен российскими исследователями, сообщило издание Geosciences.

В ходе постоянно ведущегося мониторинга районов высоких широт учёными Российской Федерации был установлен источник крупных выбросов метана в атмосферу Земли. Таким источником являются донные отложения Восточно-Сибирского арктического шельфа.

Поскольку метан является одним из основных виновников возникновения парникового эффекта, и его выбросы порождают большое количество проблем, вплоть до возникновения аварийных ситуаций, выявление причин этого феномена было признано приоритетной задачей.

Сотрудники Сколковского института науки и технологий Томского политехнического университета, и Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской Академии наук (РАН) определили механизм, приводящий к возникновению этого явления.

Согласно информации, предоставленной исследователями, газогидраты — кристаллические соединения газа и воды, возникающие при низкой температуре и высоком давлении содержащие до 160—180 объёмов чистого газа, подвергаются воздействию морской воды, которая проникает в её толщу. Соли, содержащиеся в морской воде, взаимодействуют с веществом газовых гидратов и разрушают данную структуру.

Рассказывая о ходе исследования, научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколтеха Евгений Чувилин сообщил: «Мы провели специальные эксперименты по взаимодействию мерзлых пород, содержащих реликтовые гидраты метана с солевыми растворами при различных отрицательных температурах и установили, что миграция солей в мерзлые гидратосодержащие породы активизирует разложение поровых газовых гидратов, а также ускоряет их оттаивание».

Комментируя проделанную работу, учёный отметил: «результаты экспериментов были использованы нами для построения модели взаимодействия мерзлой гидратонасыщенной толщи с морской водой на арктическом шельфе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузбасс занимает первое место в РФ по выбросам метана. Основным источником загрязнений являются угольные предприятия.

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