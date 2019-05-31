Небесное тело из пояса Койпера получило имя китайского бога воды

Брюссель, , 14:16 — REGNUM Название крупнейшего транснептунового объекта в поясе Койпера определено в ходе онлайн-голосования, 29 мая сообщил сайт Международного астрономического союза.

Небесное тело (225 088) 2007 OR10 диаметром порядка 1250 километров, обнаруженное в 2007 году астрономами Мегом Швамбом, Майком Брауном и Дэвидом Рабиновицом, получило имя китайского божества водной стихии Гунгуна.

Малая планета перемещается по чрезвычайно вытянутой орбите. В определённые моменты Гунгун подходит к Солнцу, оказываясь на таком же расстоянии, как Земля, а потом уходит за орбиту Нептуна.

Исследование этого небесного тела было затруднено его отдалённостью, на данный момент удалось установить, что объект имеет красноватый спектр и покрыт льдом водяного и метанового происхождения. Данное обстоятельство повлияло на выбор вариантов имён, из которых надо было выбрать какое-то одно. Всего предлагается три варианта: имена сказочных и легендарных персонажей, имевших какое либо отношение к снегу или красному цвету.

Предпочтение было отдано существу с телом змеи, которое венчала человеческая голова с красными волосами, китайское водное божество Гунгун.

Поскольку у малой планеты из пояса Койпера имеется спутник, по традиции он получит имя, связанное с китайским божеством, в честь которого назван его более крупный сосед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование крупнейшего спутника Нептуна открыло ещё одну загадочную особенность данного небесного тела

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