Завтрак поможет предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Сеул, , 13:54 — REGNUM Южнокорейские ученые доказали, что ежедневный завтрак может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследователей Graduate School of Public Health. Yonsei University.

По их словам, специалисты провели обследование 7 205 человек в возрасте от 40 до 79 лет в рамках национального обследования здоровья в период с 2014 по 2016 год.

Известно, что исследователи разделили участников исследования на четыре группы в зависимости от количества завтраков в течение одной недели (5−7 раз, 3−4 раза, 1−2 раза, не завтракают).

Согласно результатам исследования, 38,7%, или 2786 участников, попали в группу риска, то есть в течение 10 лет у данных участников могут развиться атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания.

Люди не завтракающие по утрам в 1,46 раза больше подвержены риску развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто завтракает пять-семь раз в неделю. Люди, которые завтракают один-два раза в неделю, подвержены данному риску на 68% меньше тех, кто не завтракает совсем, и на 22% больше, чем те, кто завтракает пять-семь раз в неделю.

Южнокорейские исследователи пришли к выводу, что завтракая один-два раза в неделю можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.