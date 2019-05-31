Исследование: сериал «13 причин почему» мог стать причиной частых суицидов

Вена, , 13:45 — REGNUM Австрийские ученые предположили, что рост количества случаев самоубийства среди молодежи может быть связан с популярностью сериала Netflix «13 причин почему». Исследование опубликовали на JAMA Network в разделе «Психиатрия».

В связи с критикой шоу от организаций по борьбе с самоубийствами, Томас Нидеркротенталер, Стивен Стэк и Бенедикт Тиль из Венского медицинского университета решили выяснить, повлиял ли молодежный сериал в действительности на подростков. Для этого ученые проанализировали случаи суицида с 1999 по 2017 года. С апреля по июнь 2017 обнаружился резкий скачок графика случаев вверх на 12%, причем именно в возрастной группе 10−19 лет: эта аудитория является целевой для сериала. При этом ученые отметили, что особенно часто самоубийство совершали девушки: главная героиня «13 причин почему» — молодая девушка, и все шоу построено на выявлении причин ее суицида и реакции ее друзей.

Однако заявлять о прямой связи между трансляцией сериала и жертвами суицида нельзя, потому что в программе исследования нет данных, смотрели ли погибшие это шоу и знали ли о нем в принципе. Однако группа ученых просит медиа и СМИ более осторожно обходиться с тематикой самоубийства в своем контенте.

В центре сюжета сериала оказывается старшеклассница Ханна Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд), которая совершает самоубийство и оставляет своим друзьям кассеты, на которых объясняет причины своего поступка. Netflix часто критиковали за выпуск этого произведения за детальное описание самоубийства, и перед выпуском 2 сезона потоковая платформа выпустила видео-предупреждение, в котором попросила зрителей внимательно относиться к своим психологическим проблемам и, если человек чувствует себя не в состоянии разобраться с ними, то ему не следует смотреть сериал в одиночестве.

Сериал «13 причин почему» выходит на Netflix c 2017 года: первый сезон вышел 31 марта 2017 года, второй сезон — 18 мая 2018 года. Третий сезон должен выйти в 2019 году.

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