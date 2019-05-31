Учёные: алмаз в начале своего жизненного цикла — это донное отложение

Сидней, Австралия, , 13:06 — REGNUM Исследование, проведённое международной группой учёных, позволило выявить механизм возникновения алмазов, 30 мая сообщил сайт Университета Маккуори.

Согласно информации, полученной в ходе совместной работы специалистов из Австралии и ФРГ, алмазы — кубическая аллотропная форма углерода, изначально являются осадочными морскими породами.

Первая информация учёными была получена при изучении алмазов, имеющих мутный оттенок и волокнистую структуру. В них содержится ряд примесей, причём, чаще всего встречаются соли натрия и калия. Проанализировав состав элементов, учёные обнаружили сходство с породами, образующими океанское дно.

По словам сотрудника австралийского Университета Маккуори Михаэля Фёрстера: «Есть теория, что соли, попавшие в алмазы, поступают из морской воды. Мы знали, что какая-то солёная жидкость должна присутствовать при росте алмазов, и теперь мы подтвердили, что морской осадок отвечает всем требованиям».

Проведя ряд экспериментов с образцами донных отложений и пород, входящих в состав мантии Земли, помещенных в ходе опыта в условия, подобные условиям земных недр на глубине 120−180 километров, учёные зафиксировали образование солей натрия и калия.

Михаэль Фёрстер отметил: «Мы продемонстрировали, что процессы, которые приводят к росту алмазов, обусловлены переработкой океанических отложений в зонах субдукции».

Комментируя полученные результаты, учёный сообщил: «Продукты наших экспериментов также способствовали образованию минералов, которые являются необходимыми ингредиентами для формирования кимберлитовых трубок, доставляющих алмазы к поверхности Земли».

По мнению учёных, образование алмазов начинается с того, что значительные участки морского дна в зонах субдукции, когда одна литосферная плита наползает на другую и опускаются на глубины превышающие 200 километров. Примером, по словам исследователей, является Марианская впадина, где значительные объёмы морской воды и осадочных донных пород погружаются в земные недра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое морскими геологами, позволило найти причину необъяснимых землетрясений, происходивших в Португалии. Такой причиной оказалась зона субдукции у побережья страны.

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