В США создан фильтр для воды, использующий искусство оригами

Остин, США, , 12:15 — REGNUM Технология очистки воды, не требующая использования дорогостоящих материалов, разработана исследователями из США, 29 мая сообщил сайт Техасского университета в Остине.

Конструкция, разработанная сотрудниками университета, использует принцип выпаривания (дистилляции), что позволяет удалить химические и биологические загрязнения или, подвергнув обработке морскую воду, получить пресную.

На сегодняшний день производительность устройства, внешний вид которого напоминает накрытую стеклянным колпаком чёрную розу, позволяет получить более двух литров очищенной воды в течение часа.

Идея, предложенная сотрудниками Техасского университета в Остине, состоит в том, что бумага, покрытая полимером с особыми свойствами — полипирролом, складывается по технике оригами, что позволяет удержать большой объём жидкости, и делает сбор очищенной воды более лёгким.

Свойства полипиррола позволяют успешно преобразовать солнечную энергию в тепловую.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система очистки воды, использованной в санитарно-гигиенических целях, будет разработана для Международной космической станции (МКС), а в будущем станет использоваться во время продолжительных космических экспедиций.

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