В ИРНИТУ представили новые подходы к распределению и преобразованию энергии

Иркутск, , 11:20 — REGNUM Результаты исследовательских работ в области распределения и преобразования энергии представили сотрудницы института энергетики Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Евгения и Екатерина Уколовы на всероссийской молодежной конференции «Системные исследования в энергетике» в Иркутске. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба вуза.

В течение двух дней на конференции в Институте систем энергетики имени Л.А. Мелентьева обсуждались вопросы, касающиеся комплексных проблем энергетики, качества электроэнергии, возобновляемых источников энергии и распределенной генерация, перспективных энергетических технологий, термодинамики и конверсии топлив.

Доклад Евгении Уколовой посвящён исследованию метода backward/forward для расчета потока распределения в радиальных распределительных электрических сетях. Этот метод основан на принципе прямого-обратного хода и включает вычисление вероятностей и сглаженных значений, и в конечном итоге позволяет рассчитать параметры режима работы сети.

«В дальнейшем планирую изучить метод backward/forward с точки зрения сходимости, как базового метода для расчета режима сети с учетом распределенной генерации, накопителей электроэнергии. Дополнительным этапом работы станет создание универсальной программы ЭВМ для расчета режима электрической сети методом backward/forward», — сообщила Евгения.

В свою очередь Екатерина провела сравнительный анализ эффективности преобразования энергии в интегрированных системах с учетом разных соотношений тарифов на электроэнергию и тепло.

«Я выбрала абстрактный объект и выполнила расчет по трехставочному тарифу в Иркутске и Москве. Из-за разного соотношения тарифов на электроэнергию и тепло в этих городах наблюдается существенная разница оплаты за энергию. Одновременно отмечается незначительный положительный экономический эффект. Это означает, что есть основание в снижении тарифов в ночное время», — пояснила она.

Отмечается, что интерес к конференции проявили свыше 80 докладчиков из вузов, научных организаций и энергетических компаний Иркутска, Новосибирска, Томска Екатеринбурга. Участниками также стали представители «Иркутскэнерго», «Иркутской электросетевой компании», регионального диспетчерского управления (Филиал АО «СО ЕЭС»).

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