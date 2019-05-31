Найден вид клёнов с частой сменой пола и повышенной женской смертностью

Нью-Брансвик, США, , 11:21 — REGNUM Исследование особенностей физиологии клёнов пенсильванских проведено учёными из США, 28 сообщает сайт Ратгерского университета.

По информации, полученной в ходе научной работы, начатой в 2014 году, у данного вида деревьев наблюдается достаточно частая смена пола. В ходе наблюдений было выявлено: в течение 4х лет 54% растений, изучаемых сотрудниками Ратгерского университета, сменили пол. Отдельные деревья поменяли половую принадлежность два раза. Помимо этого, выяснилось, что деревья — «женщины» гибнут гораздо чаще, по данным наблюдений, среди умерших растений 75% были женского пола. Данное обстоятельство пока остаётся загадкой специалистов — биологов.

По словам ботаника Дженнифер Блейк-Махмуд: «Мы обнаружили, что, вопреки существующим научным данным, нездоровые деревья имеют более высокую вероятность быть женскими. А размер дерева, похоже, не определяет его пол».

Ситуация, выявленная исследователями, вызывает тревогу учёных, так как гибель женских особей может серьёзно сократить численность популяции.

Специалисты намерены продолжить изучение физиологических особенностей клёнов пенсильванских, подтвердив или опровергнув ряд предположений, объясняющих остающиеся загадкой особенности. Например, предстоит проверить гипотезу, что смену пола провоцирует повреждение, полученное деревом.

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