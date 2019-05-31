Биологи ПГНИУ представили способ обезвреживания нефтесодержащих отходов

Пермь, , 10:51 — REGNUM Изобретение для обезвреживания и переработки нефтесодержащих твердых и жидких отходов, а также очистки загрязненных территорий представили сотрудники биологического факультета Пермского университета (ПГНИУ) на Международной ярмарке техники и технических достижений в Белграде. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба вуза.

«Уникальность нашей разработки, созданной совместно с учеными Пермского Федерального исследовательского центра УрО РАН, заключается в том, что она адаптивна и может подстраиваться под расположение загрязненного участка и особенности загрязнения, а также упростить дальнейшее использование почв и соответствовать экологическим требованиям», — сообщил доцент кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ Андрей Елькин.

Пермские учёные работали в Сербии в составе делегации Минобрнауки России. По итогам работы выставки экспозиция российского министерства была награждена почетным дипломом «Шаг в будущее» за разработку перспективных технологий на основе результатов научных исследований.

63-я Международная ярмарка техники и технических достижений в Белграде, проходила с 21 по 24 мая. На экспозиции ПГНИУ совместно еще с 17 университетами и институтами Российской академии наук представили новые технологии в пяти номинациях и по итогам выставки вошли в ТОП-8 стран мероприятия.

Читайте также: В Пермском университете разрабатывают алгоритмы «очеловечивания» роботов