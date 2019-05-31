Учёные: способность морских рыб жить в пресной воде обусловлена геномом

Токио, , 10:31 — REGNUM Генетические особенности дают возможность морским рыбам — трехиглым колюшкам (Gasterosteus aculeatus) приспосабливаться к жизни в пресных водоёмах, к таким выводам пришли японские исследователи, 31 мая сообщило издание Science.

Изучение генома трехиглых колюшек и сравнение его с генетическими особенностями родственных видов G. nipponicus и G. wheatlandi, обитающих только в море, позволило выявить важные отличия. Способная обитать в морской и пресной воде трехиглая колюшка оказалась обладательницей дополнительных копий гена Fads2 на 12 хромосоме. Этот ген ответственен за синтез докозагексаеновой кислоты (DHA), одной из омега-три кислот, получаемых при приёме рыбьего жира. Данное вещество в больших количествах содержится в пище, которой питаются обитающие в море рыбы. Однако её довольно мало в рационе пресноводной ихтиофауны.

Особенности генома, присущие трехиглым колюшкам, позволяющие вполне комфортно чувствовать себя в речных системах, по мнению учёных, не являются адаптационным механизмом, возникшим в качестве ответа на изменившиеся условия среды обитания. По расчётам исследователей, данное генетическое отличие приобретено видом Gasterosteus aculeatus около 800 тысяч лет назад, ещё до того как представилась возможность осваивать пресноводные водоёмы.

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