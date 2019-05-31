Учёные: неандертальцев погубило снижение женской плодовитости

Марсель, Франция, , 09:31 — REGNUM Моделирование при помощи компьютерной программы, созданной исследователями из Франции, дало возможность выдвинуть гипотезу, объясняющую исчезновение неандертальцев, сообщило издание PLoS One.

Древние родственники современного человека (Homo sapiens) — неандертальцы (Homo neanderthalensis), бывшие первыми жителями Европы, по расчётам специалистов, прекратили своё существование от 50 до 30 тысяч лет назад.

Согласно данным последних исследований, неандертальцы не уступали предкам современного человека — кроманьонцам — в навыках изготовления орудий труда, также они знали похоронные обряды и, видимо, владели разговорной речью. По предположениям учёных, общая численность представителей Homo neanderthalensis составляла 35 тысяч.

Исследуя причины, способствовавшие их вымиранию, сотрудники университета Марселя в Экс-ан-Прованс создали виртуальную модель, рассчитав влияние различных причин на возрастание или убывание популяции данного вида. Учитывались показатели рождаемости и смертности, способствующие стабильному сохранению численности популяции или ставящие её под угрозу исчезновения.

По словам участницы исследования Анны Деджоанни: «Мы не говорим о том, что именно погубило неандертальцев, а пытаемся понять, как именно протекал процесс их вымирания».

Согласно проведённым расчётам, особое значение имела плодовитость женщин, сокращение которой на 2,7% приводило в течении достаточно короткого по историческим меркам периода к неотвратимому вымиранию.

Вторым столь же важным показателем является младенческая смертность, её повышение на 0,1%, гарантированно приводит к сокращению численности популяции.

Комментируя выводы учёных, сделанные на основании моделирования, Анна Деджоанни сообщила: «Наши расчеты показывают, что даже минимальное сокращение в фертильности должно было привести к исчезновению древних людей, причем оно могло затронуть даже не всех женщин, а лишь самых молодых девушек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии, выдвинутой британскими антропологами, причина вымирания неандертальцев — распространение смертельных для северных гоминидов инфекционных заболеваний. Причина их распространения — массовая миграция предков современных людей из Африки в Европу.

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