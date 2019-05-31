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Учёные создали грибок, который уничтожает популяции малярийных комаров

Наука

В ходе его испытания, популяции комаров были уничтожены на 99%

Вашингтон, 31 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Группа учёных из американского университета Мэриленд (UMD) совместно с исследовательским институтом IRSS Буркина-Фасо провели испытания генетически измененного грибка, созданного для уничтожения популяции малярийных комаров. Об этом сообщается на сайте университета.

Грибок был разработан командой UMD во главе с заслуженным профессором энтомологии Раймондом Сент-Леже. В ходе его испытания, популяции комаров были уничтожены на 99%. Испытания проходили в Буркина-Фасо, где наблюдается один из самых высоких показателей заболеваемости малярией в мире, при этом местные комары устойчивы к химическим препаратам, предназначенным для их уничтожения.

«Простое нанесение генетически модифицированного грибка на полотно, которое мы повесили на территории исследования, привело к резкому снижению популяции комаров в течение 45 дней. Это одинаково эффективно как в борьбе с невосприимчивыми штаммами комаров, так и с восприимчивыми», — сообщил участник исследования.

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Научные исследования
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