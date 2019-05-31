Учёные: есть шанс обнаружить древние поселения, затопленные Северным морем

Бедфорд, Великобритания, , 08:31 — REGNUM Исследование, проведенное британскими учёными в южных районах Северного моря, позволило обнаружить затопленную местность, на которой могут находиться стоянки древних охотников, 29 мая сообщило издание Live Science.

В ходе экспедиции, продолжавшейся 11 дней, сотрудники Университета Бредфорда провели изучение морского дна в районе затопленного массива суши, в доисторические времена соединявшего Британские острова с территорией Европы и названного археологом Брайони Коулз — Доггерлендом.

В ходе изучения данного района удалось установить, что под слоем донных отложений располагается пласт спрессованного торфа.

По предположениям исследователей, анализ окаменевших останков и ландшафта, скрытого водами Северного моря, позволяет предположить, что в этом месте находятся стоянки охотников-собирателей, населявших Доггерленд 12 тысяч лет назад.

По мнению специалистов, шансы обнаружить памятники времен мезолита достаточно велики.

Археолог Винсент Гаффни сообщил: «Мы абсолютно уверены, что скоро обнаружим следы поселений. Количество артефактов из этого региона указывает на то, что там что-то есть».

Поиски затопленных стоянок продолжатся осенью. Новая экспедиция отправится в район Даггерленда на исследовательском судне, предоставленном Нидерландами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории графства Лестершир в Центральной Англии обнаружена уникальная археологическая находка. В ходе раскопок исследователями был обнаружен щит, относящийся к периоду между 395 и 250 годами до н. э.

Читайте ранее в этом сюжете: Древний кельтский щит, найденный в Великобритании, признан уникальным