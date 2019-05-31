Обсерватория Российской академии наук планирует установить телескоп в Чили

Москва, , 08:01 — REGNUM Астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии планирует установить в Чили телескоп для астрофизических наблюдений полушарий земного шара, сообщил старший научный сотрудник обсерватории Геннадий Валявин.

«Мы рассматриваем возможность установки этого инструмента в Чили вместе с нашими коллегами из Северного католического университета города Антофагасты», — сообщил ТАСС Валявин.

По его словам, в Чили будет установлен телескоп, колонна и ПЗС-фотометр, который будет регистрировать снимки небесных тел.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года начались работы по модернизации солнечного телескопа, который расположен в Крымской астрофизической обсерватории. При модернизации телескоп будет оснащен спектрополяриметром (прибором для измерения зависимости оптической активности вещества от длины световой волны).

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