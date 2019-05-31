В США найдены окаменевшие останки крупного косяка доисторической рыбы

Темпе, США, , 07:43 — REGNUM Раскопки, проводимые международной группой учёных, позволили обнаружить необычные окаменелости в районе известняковой формации Грин-Ривер, расположенной на территории США, 29 мая сообщило издание Лондонского королевского общества.

Сотрудники Университета штата Аризона и Мемориального музея Мизута в Японии, участвовавшие в экспедиции, обнаружили останки косяка рыб, состоявшего из 259 особей, живших 50 миллионов лет назад.

Древних представителей ихтиофауны смерть настигла одномоментно, по предположению исследователей, причиной такого развития событий могло стать обрушение песчаной дюны, похоронившей под собой мелководную речную заводь.

Речные обитатели, чьи окаменевшие останки обнаружили учёные, принадлежали вымершему виду Erismatopterus levatus. Эта рыба 56−34 миллиона лет назад в эпоху эоцена обитала в районе Грин-Ривер, населяя горные озёра.

Исследователи, оценивая размеры окаменелостей, пришли к выводу, что им удалось найти погибший косяк рыбьей молоди, поскольку средний размер ископаемых рыбок составляет 20 мм в то время как взрослые экземпляры доходили 6.5 см.

По мнению палеонтологов, ценность находки необычайно высока, проведя тщательные измерения всех обнаруженных экземпляров, учёные создали свыше 1000 симуляций поведения представителей вида Erismatopterus levatus в прибрежной воде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два неизвестных науке вида плотоядных динозавров открыты международной группой учёных на территории Таиланда.

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