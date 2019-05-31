На юго-западе Китая найдено огромное кладбище эпохи бронзового века

Куньмин, Китай, , 04:53 — REGNUM Китайские археологи обнаружили огромное кладбище с большим количеством древних гробниц в провинции Юньнань на юго-западе Китая, где было обнаружено более 300 погребальных ритуальных предметов, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Раскопки проходили в уезде Цяоцзя города Чжаотун с марта 2019 года. Площадь кладбища составляет примерно 6 тыс. кв. метров и расположено под огромной ГЭС, распложенной в бассейне реки Цзиньша. В настоящее время около 5 тыс. кв. метров было раскопано.

Более 300 предметов, включая изделия из керамики, камня, а также древние монеты были найдены в почти 550 гробницах. Считается, что гробницы относятся к раннему бронзовому веку, возраст некоторых достигает 2 тыс. лет, отметил младший научный сотрудник Юньнаньского института культурных реликвий и археологии Кан Лихун.

«Климат бассейна реки Цзиньша жаркий и сухой, поэтому коррозия материалов здесь медленная, в связи с чем керамика и монеты, а также скелеты сохранились хорошо. Кладбище могло принадлежать конкретному племени или этнической группе», — заявил Кан.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая был найден семейный погребальный комплекс времен династии Северная Сун площадью 12 кв. метров.

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