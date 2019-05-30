Заявление Клуба «1 июля»: О новом составе ВАК и его президиума

Москва, , 23:41 — REGNUM Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) произвела очередную ротацию своих членов. Эта рутинная операция в данном случае имеет весьма скандальный характер, как и слишком многое, что связано с ВАК в последние годы. В результате ротации из её состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества Диссернет, и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии и несогласные со смешением науки с политикой, проявившемся в дискуссии о диссертации В. Р. Мединского.

Еще хуже то, что вопреки действующему положению о ВАК почти два десятка его членов, включая председателя и одного из его заместителей, были назначены на третий срок. Таким образом, ВАК сформирован с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит все его решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России.

При формировании ВАК были в очередной раз демонстративно проигнорированы рекомендации Российской академии наук — и это при том, что они были запрошены министерством. Из почти 80 человек, рекомендованных РАН, в состав ВАК включено только пять, причем пять человек, рекомендованных РАН к переутверждению, из состава ВАК были выведены. Разумеется, этот очередной акт торжества чиновников над учеными не способствует улучшению качества работы ВАК, и сейчас весьма далекой от совершенства.

Проводимая ВАК в последние годы бюрократическая имитация антикоррупционной деятельности и наложение безумных ограничений под предлогом недопущения конфликта интересов уже сделала практически невозможным участие в аттестационном процессе многих ведущих ученых. При этом качество диссертационных работ в стране продолжает падать. Свой вклад в деградацию и потерю ценности научных степеней вносит и разрушение единой системы аттестации, связанное с передачей права их присвоения учебным заведениям, из которых лишь единицы в состоянии обеспечить проведение защит на должном уровне.

Клуб «1 июля» считает, что действия руководства ВАК не должны пройти незамеченными. Научная аттестация важна для организации науки в России, и она должна служить интересам науки, а не бюрократии. Клуб продолжает настаивать, что необходим возврат контроля над ВАК научному сообществу. Мы считаем, что Российская академия наук, реализуя закрепленную за ней законодательством функцию главной экспертной организации страны, должна взять на себя всю полноту ответственности за качество диссертаций в рамках ВАК, полностью реорганизовав её работу и в дальнейшем осуществляя эффективный контроль над ней.

Клуб «1 июля»

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