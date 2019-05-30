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Новгородские учёные создают программный комплекс для диагностики аллергии

Наука

«Аллергодиагноз» представили на общероссийском съезде центров поддержки технологий и инноваций

Великий Новгород, 30 мая 2019, 20:56 — REGNUM  В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого создают программный комплекс «Аллергодиагноз» — для ускорения принятия решения при постановке аллергического диагноза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре вуза, разработка была представлена сегодня, 30 мая, в Великом Новгороде, где начал работу VII съезд центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев отметил, что проект создания программного комплекса «Аллергодиагноз» уже финансово поддержан программой «УМНИК» и является социально важным для всей страны.

Кроме того, при поддержке НовГУ областной онкологический диспансер разработал терминал для проверки предрасположенности к заболеванию раком. Авторы — заместитель главного врача Новгородского областного онкодиспансера, профессор кафедры госпитальной хирургии НовГУ Вячеслав Черенков и клинический ординатор специальности «Онкология» первого курса Иван Гулков уверяют, что, пройдя на этом устройстве тест, люди смогут узнать, больны ли они или есть ли у них предрасположенность к этому заболеванию.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в регионе есть радиоэлектронные предприятия, которые смогут собирать такие аппараты в промышленном объёме.

Напомним, центр поддержки технологий и инноваций был создан в Новгородском государственном университете в 2018 году, после подписания соглашения между правительством Новгородской области и Роспатентом. В 2018 году новгородцы и предприятия получили 52 патента на изобретения, всего было подано 86 заявок.

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Научные исследования
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