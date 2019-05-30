Учёные из России и Вьетнама займутся проблемой загрязнения пресных вод

Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) и Университет Ванлан (Вьетнам) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее разработку совместного научного проекта для решения проблемы загрязнения пресных вод, сообщает 30 мая пресс-служба российского вуза.

Подписание документа состоялось в рамках первого форума ректоров вьетнамских и российских университетов. Исследованиями, направленными на решение экологических проблем, занимаются молодые учёные департамента наук о Земле и космосе УрФУ.

В ходе мероприятия замминистра науки и высшего образования России Алексей Медведев и заместитель главы министерства образования и подготовки кадров Вьетнама Ле Хай Ан представили перспективы сотрудничества двух стран в образовательной сфере. Всего в рамках форума подписано 16 соглашений между университетами России и Вьетнама, проведены переговоры о конкретных шагах их реализации.

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