Волгоградские филологи составили русско-немецкий словарь коллокаций

Волгоград, , 14:22 — REGNUM Учёные института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета (ВолГУ) составили словарь глагольных коллокаций, называющих процессы памяти в немецком и русском языках, сообщает 30 мая пресс-служба вуза.

Глагольные коллокации — это словосочетания, хранящиеся в памяти носителей языка в готовом виде и воспроизводимые в речи в качестве целостных единиц, употребление которых определяется общепринятой традицией.

«Например, носителям русского языка хорошо известна и широко используема коллокация «ворошить прошлое», а носители немецкого языка в схожей ситуации скажут «eine alte Geschichte aufwärmen» (буквально «разогреть / подогреть давнюю историю»), — объяснила профессор кафедры германской и романской филологии института филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ Лариса Ребрина. — Коллокации, представляя собой неслучайные, статистически устойчивые сочетания, характерные для определенного языка, определенного типа текстов, являются интересным и перспективным объектом исследования, как в теоретическом, так и в прикладном планах».

Отмечается, что словарь сочетает в себе семантико-синтаксический и контекстуальный подходы, комбинирует лингвистическую и методическую направленность. Представленные в словаре лексические единицы объединены в смысловые группы и группируются вокруг соответствующих слов-центров, организованных в алфавитном порядке.

Результаты работы филологов могут быть использованы для решения практических задач лингводидактики, ортологии, машинного перевода, лексикографии, автоматической интеллектуальной обработки текстов, а также, например, в информационном поиске, визуализации текстовых данных, тематическом моделировании.

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