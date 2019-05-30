Четверг, 30 Мая 2019 года
13:23:19 МСК

В Китае найден семейный погребальный комплекс периода династии Северная Сун

Наука

Погребение содержит множество предметов, характеризующих данную историческую эпоху

Хэфэй, Китай, 30 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Некрополь, состоящий из семейных захоронений, датируемых периодом между 960‑ и 1127-м годами, найден на территории восточного Китая в провинции Аньхой, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации, предоставленной сотрудниками провинциального Института культурных реликвий и археологии, 13 гробниц, объединенных в крупный погребальный комплекс, были открыты в уезде Чанфэн, во время строительства дороги. По оценкам специалистов, самое большое захоронение, занимающее площадь 120 кв. м, использовалось для погребения членов одной семьи.

При обследовании археологами обнаружены предметы, относящиеся к периоду правления династии Северная Сун. Среди находок, сделанных учёными, украшения из золота и серебра, чаши, для изготовления которых древние мастера использовали селадон, кувшины из фарфора, предметы из лакированного дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Чунцинского института сохранения культурного наследия провели трехмесячную археологическую экспедицию, найдя захоронения времен правления династии Сун (1127−1279 гг.).

Читайте ранее в этом сюжете: Масштабный погребальный комплекс времен династии Сун обнаружен в Китае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить