В Китае найден семейный погребальный комплекс периода династии Северная Сун

Хэфэй, Китай, , 12:58 — REGNUM Некрополь, состоящий из семейных захоронений, датируемых периодом между 960‑ и 1127-м годами, найден на территории восточного Китая в провинции Аньхой, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации, предоставленной сотрудниками провинциального Института культурных реликвий и археологии, 13 гробниц, объединенных в крупный погребальный комплекс, были открыты в уезде Чанфэн, во время строительства дороги. По оценкам специалистов, самое большое захоронение, занимающее площадь 120 кв. м, использовалось для погребения членов одной семьи.

При обследовании археологами обнаружены предметы, относящиеся к периоду правления династии Северная Сун. Среди находок, сделанных учёными, украшения из золота и серебра, чаши, для изготовления которых древние мастера использовали селадон, кувшины из фарфора, предметы из лакированного дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Чунцинского института сохранения культурного наследия провели трехмесячную археологическую экспедицию, найдя захоронения времен правления династии Сун (1127−1279 гг.).

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