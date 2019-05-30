Четверг, 30 Мая 2019 года
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Преобразовать воду в лед при комнатной температуре стало возможно — ученые

Наука

Южнокорейские ученые смогли трансформировать воду в лед при сверхвысоком давлении

Сеул, 30 мая 2019, 12:05 — REGNUM  Южнокорейским ученым удалось «превратить» воду в лед при сверхвысоком давлении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Research Institute of Standards and Science.

Не для кого не секрет, что в природе лед образуется при низких температурах, однако процесс затвердевания жидкости зависит не только от температуры, но и от давления.

Известно, что южнокорейским специалистам удалось получить лед при сверхвысоком давлении около 10 000 гигапаскалей.

«Используя данный способ мы сможем создавать новые типы кристаллом льда, благодаря которым в процессе замораживания сможем сохранить вкус и свежесть пищевых продуктов», — сообщили исследователи.

Известно, что данное исследование проводилось при поддержке министерства образования, науки и техники Республики Корея.

Результаты исследования опубликованы в апрельском выпуске американского научного журнала Proceedings of National Academy of Sciences.

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Научные исследования
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