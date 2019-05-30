Четверг, 30 Мая 2019 года
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Российские космонавты провели работы на поверхности МКС — Роскосмос

Наука

В открытом космосе проведены мероприятия в рамках экспериментальных программ «Тест» и «Выносливость»

Москва, 30 мая 2019, 11:19 — REGNUM  Забор проб-мазков с поверхности Международной космической станции (МКС) проведён вышедшими в открытый космос российскими космонавтами. Об этом сообщается на сайте корпорации «Роскосмос».

Взятие проб было осуществлено космонавтами Олегом Кононенко и Алексеем Овчининым, для выявления возможных микроповреждений оболочки станции. Местом, откуда брались мазки, стал модуль «Поиск», иллюминаторы которого были протерты во время выхода за пределы МКС.

Работа в открытом космосе проводится в рамках экспериментальных программ «Тест» и «Выносливость», включающих в себя демонтаж устройств экспонирования и панелей с последующим помещением в изолирующий контейнер, отключение и демонтаж неиспользуемых кабелей и измерительных блоков. Для работы за пределами МКС используют скафандры нового поколения серии «Орлан-МКС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские космонавты, проводя работы в открытом космосе, сняли с внешней поверхности станции полотенце, находившееся там десять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять лет в открытом космосе. Космонавты сняли с корпуса МКС полотенце

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Космические полеты, аппараты и исследования
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