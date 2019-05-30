Два новых вида мегарапторов открыли в Таиланде

Бонн, Германия, , 08:44 — REGNUM Два, неизвестных науке, вида плотоядных динозавров открыты международной группой учёных на территории Таиланда. Об этом сообщается на сайте Рейнского Боннского университета Фридриха Вильгельма.

Открытие было сделано исследователями из ФРГ и Таиланда при изучении костных останков, ранее обнаруженных работником местного музея. Прежде чем учёным удалось осуществить детальный анализ костей древних ящеров, прошло 30 лет.

В результате проведенного исследования удалось выяснить, что останки принадлежат динозаврам, относящимся к двум разным видам родственным тирексу, но уступали ему в размерах.

Более крупный хищник, длина тела которого была около 6 метров, получил наименование Phuwiangvenator yaemniyomi. Его родственник, названный Vayuraptor nongbualamphuenisis, имел более скромные размеры, примерно 4,5 метра.

Исследование костных останков убедило учёных, что перед ними представители мегарапторов, кости которых до настоящего момента встречались в основном на территории Австралии и Южно-Американского континента.

Изучая материал, пролежавший в хранилище музея 30 лет, учёные пришли к выводу, что родственники тирекса, имевшего длину тела 12 метров, были более примитивными, но вместе с тем более универсальными хищниками поскольку имели сильные передние лапы. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Phuwiangvenator yaemniyomi в отличии от своего крупногабаритного родственника мог быстро бегать.

Опираясь на информацию, полученную в ходе исследования, учёные высказали предположение, что местом возникновения надсемейства тираннозавроидов — «подобных тираннозавру» является Юго-Восточная Азия. По мнению исследователей, из этого региона происходило распространение этих хищников в другие районы Земли.

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