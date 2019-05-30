Четверг, 30 Мая 2019 года
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В БелГУ разработали комплекс для исследования биоэквивалентности лекарств

Наука

На учёном совете вуза приняли решение о дальнейшем развитии НИИ фармакологии живых систем

Белгород, 30 мая 2019, 08:16 — REGNUM  Уникальный научный комплекс для исследования биоэквивалентности лекарственных средств создали специалисты научно-исследовательского института фармакологии живых систем Белгородского государственного университета (БелГУ), сообщила пресс-служба вуза.

Доклад об итогах и перспективах развития НИИ представил его руководитель Михаил Покровский в ходе заседания учёного совета БелГУ.

Отмечается, что члены учёного совета приняли решение о дальнейшем развитии института. В рамках проекта будет разработана дорожная карта формирования лаборатории гена в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК, созданы условия для открытия диссовета по специальности фармакология, клиническая фармакология в рамках автономного ВАКа НИУ «БелГУ», продолжится работа по привлечению резидентов Сколково для проведения доклинических и клинических исследований.

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Научные исследования
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