В БелГУ разработали комплекс для исследования биоэквивалентности лекарств

Белгород, , 08:16 — REGNUM Уникальный научный комплекс для исследования биоэквивалентности лекарственных средств создали специалисты научно-исследовательского института фармакологии живых систем Белгородского государственного университета (БелГУ), сообщила пресс-служба вуза.

Доклад об итогах и перспективах развития НИИ представил его руководитель Михаил Покровский в ходе заседания учёного совета БелГУ.

Отмечается, что члены учёного совета приняли решение о дальнейшем развитии института. В рамках проекта будет разработана дорожная карта формирования лаборатории гена в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК, созданы условия для открытия диссовета по специальности фармакология, клиническая фармакология в рамках автономного ВАКа НИУ «БелГУ», продолжится работа по привлечению резидентов Сколково для проведения доклинических и клинических исследований.

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