Станцию аэропалинологического мониторинга в Тюмени вывели на карту

Тюмень, , 07:49 — REGNUM Мониторинговая станция в Тюмени, осуществляющая замеры содержания аллергенов в воздухе (аэропалинологический мониторинг), включена в интерактивную мировую карту Центра аллергии и окружающей среды (ZAUM) при Мюнхенском техническом университете. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Станция базируется и обсуживается на территории комплекса Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Интерактивная мировая карта аэропалинологического мониторинга создана в рамках проекта Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI). В соответствии с представленной информацией, станция в Тюмени является самой восточной точкой наблюдений в России.

«Таких станций мониторинга в России совсем немного и их количество можно пересчитать по пальцам одной руки», — сотрудник Института биологии ТюмГУ Сергей Тупицын.

Он добавил, что такие станции необходимы, поскольку треть жителей России страдает той или иной формой аллергии. Отмечается неуклонный рост заболеваемости, наносящий существенный ежегодный экономический ущерб и значительно снижающий качество жизни пациентов.

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