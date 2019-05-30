Четверг, 30 Мая 2019 года
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Учёные: новый вид змей назван в честь исчезнувшего государства

Наука

Неизвестный науке вид пресмыкающихся обитает на территории, где царит политическая и военная нестабильность

Учёные: новый вид змей назван в честь исчезнувшего государства
Змея

Нахичевань, Азербайджан, 30 мая 2019, 07:38 — REGNUM  Змеи, принадлежащие к до сегодняшнего дня неизвестному виду, найдены международным коллективом учёных на территории Армянского нагорья. Об этом сообщает издание PeerJ.

Новый вид пресмыкающихся исследователи отнесли к роду крысиных змей или лазающих полозов (Elaphe). Ареал обитания находится на землях, входящих в состав таких государств: Ирак, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия и Россия.

Сбор информации о данном виде змей занял 17 лет так как значительная часть территорий, где можно встретить пресмыкающееся находится в зоне незатухающих конфликтов.

Исследователи из России, Словакии, Чехии, Турции и Азербайджана, совершившие открытие, назвали новый вид Elaphe urartica в честь древнего государства Урарту, некогда существовавшего в этом регионе.

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