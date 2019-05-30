Путин посетит школу программирования «Школа 21»

Москва, 30 мая 2019, 07:31 — REGNUM Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин посетит и ознакомится с инфраструктурой школы программирования «Школа 21», сообщается на сайте Кремля.
В ходе визита глава государства проведёт совещание по развитию IT-технологий в области искусственного интеллекта.
Половина граждан РФ хотят улучшить знания в сфере IT
Справка ИА REGNUM :
«Школа 21» — уникальная образовательная инициатива Сбербанка, основанная в 2018 году на методике «школы будущего» — инновационной французской школы программирования «Ecole 42».
Обучение слушателей проходит методом peer-to-peer (P2P).
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