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Путин посетит школу программирования «Школа 21»

Наука

Президент проведёт совещание по развитию IT-технологий

Москва, 30 мая 2019, 07:31 — REGNUM  Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин посетит и ознакомится с инфраструктурой школы программирования «Школа 21», сообщается на сайте Кремля.

В ходе визита глава государства проведёт совещание по развитию IT-технологий в области искусственного интеллекта.

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Справка ИА REGNUM :

«Школа 21» — уникальная образовательная инициатива Сбербанка, основанная в 2018 году на методике «школы будущего» — инновационной французской школы программирования «Ecole 42».

Обучение слушателей проходит методом peer-to-peer (P2P).

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