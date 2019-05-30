Путин посетит школу программирования «Школа 21»

Москва, , 07:31 — REGNUM Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин посетит и ознакомится с инфраструктурой школы программирования «Школа 21», сообщается на сайте Кремля.

В ходе визита глава государства проведёт совещание по развитию IT-технологий в области искусственного интеллекта.

Половина граждан РФ хотят улучшить знания в сфере IT

Справка ИА REGNUM :

«Школа 21» — уникальная образовательная инициатива Сбербанка, основанная в 2018 году на методике «школы будущего» — инновационной французской школы программирования «Ecole 42».

Обучение слушателей проходит методом peer-to-peer (P2P).

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