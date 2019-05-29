Десять лет в открытом космосе. Космонавты сняли с корпуса МКС полотенце

Москва, , 21:15 — REGNUM Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в процессе выхода в открытый космос сняли с внешней поверхности станции провисевшее там десять лет полотенце, сообщает 29 мая официальный сайт госкорпорации «Роскосмос».

Уточняется, что полотенце попало на это место неслучайно. около десяти лет назад оно было оставлено там российскими космонавтами для протирки загрязнений на поверхности скафандров.

Теперь это полотенце помещено в специальный контейнер и будет отправлено на Землю.

Напомним, в данный момент на МКС осуществляется программа изучения бактерий, сравнительно недавно обнаруженных на внешних поверхностях орбитальной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, выход российских космонавтов Овчинина и Кононенко в открытый космос начался 29 мая в 18:42 мск. Космонавты приурочили свой выход к 85-летию советского космонавта Алексея Леонова, первого в мире человека, совершившего выход в открытый космос.

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