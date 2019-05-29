Эстонскую науку проводят в последний путь

Таллин, , 16:49 — REGNUM В четверг в Таллине пройдёт манифестация молодых учёных Эстонии, которые протестуют против нарушения правительством данного ранее обещания о дополнительном финансировании науки. Учёные требуют, чтобы правительство и премьер-министр страны Юри Ратас ушли в отставку. Манифестация будет оформлена как «траурный марш» по науке.

«Мы считаем, что обещание о финансировании науки имеет существенное значение. Если подпись премьер-министра под этим документом ничего не значит, то такой человек не должен оставаться на посту главы правительства. Если не сдерживают это обещание, то есть основания считать, что не будут выполнены и остальные обещания. К такому правительству у нас нет ни малейшего доверия. Мы считаем, что Юри Ратас вместе с его правительством должны уйти в отставку», — цитирует заявление Академии молодых ученых о проведении акции издание postimees.ee.

«Из решения правительства я делаю вывод, что наука и развитие не являются приоритетом для правительства, как бы громко оно об этом не заявляло», — говорит лидер партии Eesti 200, экс-директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас.

Траурный марш по науке Эстонии начнется 30 мая в 11−11.30 у здания парламента, откуда к 11.45 его участники колонной пройдут к зданию правительства, где в 12 часов начнется правительственная пресс-конференция.

«Просим в память о безвременно ушедшем принести с собой свечи и цветы», — просят устроители акции.