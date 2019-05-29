Учёные: влияние ветров на изменение климата теперь удастся предсказать

Бремен, Германия, , 14:59 — REGNUM Модель для изучения основного воздушного потока над Северным полушарием разработана учёными ФРГ. Об этом сообщает издание Nature Scientific Reports.

Создателями данной программы стали сотрудники Института Альфреда Вегенера и Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца (AWI). Основной целью разработчиков предложенной модели является изучение химических процессов, связанных с озоновым слоем, для этой задачи создан особый алгоритм машинного обучения. Кроме того, программа может детально отобразить ряд климатических феноменов, например, возникновение масс холодного воздуха в Центральной Европе и Северной Америке, причиной чего является волнообразное течение основного воздушного потока над Северным полушарием в зимний период.

Основной воздушный поток, получивший название «реактивный поток» — это мощная полоса западных ветров над средними широтами, на высоте примерно 10 км, способная достигать максимальной скорости до 500 км/час. В качестве причины порождающей, данное явление, называется разность температур в зоне тропиков и Арктике.

Однако, на сегодняшний день картина движения воздушных масс претерпевает изменения, которые приводят к аномальным холодам, как, например, в конце января 2019 года на Среднем Западе США. Летний период под влиянием этих перемен может стать необычайно жарким.

Детальное отображение движения ветров и более точное прогнозирование климатических перемен в данный момент должна, по мысли разработчиков помочь осуществить новая модель атмосферных перемещений воздушных масс.

По словам одного из создателей климатической модели, специалиста по изучению атмосферы Эрика Романовского: «Благодаря новой модельной системе мы теперь можем реально воспроизвести наблюдаемые изменения в струйном потоке».

Учёный отметил, что созданная ими программа позволит понять большое количество важных деталей: «Мы разработали алгоритм машинного обучения, который позволяет представлять озоновый слой в качестве интерактивного элемента в модели и тем самым отражать взаимодействия между стратосферой и озоновым слоем».

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