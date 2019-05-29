В Бразилии найдены растения, способные расщеплять камни

Бразилиа, , 13:34 — REGNUM Механизм возникновения так называемых «каменных лугов», особых участков растительности, встречающихся на территории Бразилии, выявлен международным коллективом исследователей. Об этом сообщает издание BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY.

Феномен, получивший название «каменные луга», встречается на участках скальной породы и каменных россыпях. Согласно подсчетам, проведённым экспертами, площадь таких районов составляет 1% от территории страны.

Изучение этих необычных экосистем, в которые включены 5000 видов различных растений, было предпринято специалистами Бразилии и их австралийскими коллегами.

Ботаникам удалось установить, что корни растений растут, не проникая в расщелины между камнями, корневая система уходила непосредственно в вещество камня. Более того, отдельные растения начинали свой рост на голой каменной поверхности без каких либо признаков почвы.

В ходе дальнейшего изучения растительного сообщества «каменных лугов», удалось установить, что концы корней у данных растений имеют специфические особенности. Они снабжены очень большим количеством особых волосков, служащих для выделения яблочной и лимонной кислот, синтезируемых растениями. Кислота, расщепляя камни, прокладывала путь корням, а продукты распада являлись питательной средой, из которой растения получали необходимые для роста минералы.

Как сообщало ИА REGNUM, опираясь на данные, полученные в результате масштабного исследования, учёные из Южной Кореи ранее установили наличие множества видов животных и растений, уникальных для Корейского полуострова.

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