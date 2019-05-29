Робот-маятник продемонстрировал уникальную маневренность

Шеффилд, Великобритания, , 12:39 — REGNUM Конструкция робота, способного двигаться в любом направлении, совершая сложные маневры, предложена конструктором из Великобритании. Об этом 28 мая сообщает издание «N+1».

Устройство, основанное на принципе обратного маятника, было создано сотрудником Шеффилдского университета Мэттью Уотсоном. Демонстрация возможностей робота проводилась в рамках работы и конференции ICRA 2019. Конструкция представляет собой маятник, у которого стабильная часть — точка опоры расположена внизу, а верхняя часть находится в движении.

Разработчик оснастил робота двумя парами колес Илона (Шведское колесо), дающими возможность двигаться в любом направлении, вплоть до вращения вокруг собственной оси.

Для управления устройством создан алгоритм, позволяющий двигаться по очень сложной траектории, комбинируя два вида движения — вращательное и поступательное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Израиле был создан робот, способный летать в режиме квадрокоптера и двигаться, как машина по поверхности.

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