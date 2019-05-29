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В Южной Корее начнут разработку топлива для ракеты-носителя KSLV-II

Наука

Представители Корейского института аэрокосмических разработок и Korea Petroleum Quality & Distribution Authority подписали деловое соглашение

Сеул, 29 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Представители Корейского института аэрокосмических разработок совместно с представителями организации Korea Petroleum Quality & Distribution Authority подписали деловое соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данные организации займутся совместной разработкой специального топлива для южнокорейской ракеты-носителя KSLV-II, также известной как Nuri.

KSLV-II — трехступенчатая ракета, которую планируют запустить в космос в 2021 году.

Известно, что представители Корейского института аэродинамических разработок проводят совместные исследования с Korea Petroleum Quality & Distribution Authority с 2016 года.

Согласно подписанному соглашению, организации займутся не только разработкой топлива, но и проведением испытаний, совместным обучением и исследованиями, обменом специалистами.

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