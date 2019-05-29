В Южной Корее начнут разработку топлива для ракеты-носителя KSLV-II

Сеул, , 12:26 — REGNUM Представители Корейского института аэрокосмических разработок совместно с представителями организации Korea Petroleum Quality & Distribution Authority подписали деловое соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данные организации займутся совместной разработкой специального топлива для южнокорейской ракеты-носителя KSLV-II, также известной как Nuri.

KSLV-II — трехступенчатая ракета, которую планируют запустить в космос в 2021 году.

Известно, что представители Корейского института аэродинамических разработок проводят совместные исследования с Korea Petroleum Quality & Distribution Authority с 2016 года.

Согласно подписанному соглашению, организации займутся не только разработкой топлива, но и проведением испытаний, совместным обучением и исследованиями, обменом специалистами.