В США найден метод контроля темпов роста хвойных лесов

Пасадена, США, , 10:44 — REGNUM Метод определения прироста массы хвойного леса предложен учёными из США. Об этом сообщает 28 мая Proceedings of the National Academy of Sciences.

Характеризуя спектр задач, которые пытались решить исследователи, один из участников проекта Трой Магни сообщил: «Мы пытаемся разработать методы слежения за фотосинтезом на больших масштабах, что позволит определять количество усваиваемого биосферой CO2».

В ходе проведенной научной работы сотрудниками Калифорнийского технологического института была предпринята попытка найти способ определения прироста валовой первичной продукции (GPP) — суммы количества органического вещества для хвойных лесных массивов.

Если расчет таких величин для лиственных лесов является достаточно простой задачей, то определение данного показателя для многих экосистем высоких широт, где основную роль играют вечнозеленые деревья, встречает ряд сложностей.

Например, серьезно осложняет обработку информации, полученной спутниками: плотная облачность и тени, создаваемые облаками, сложные ландшафты, снег, выпадение которого не редкость в высоких широтах.

Задача была решена, когда исследователи решили отслеживать показатели флуоресценции хлорофилла — фотосинтезирующего пигмента растений (Solar-Induced Fluorescence, SIF) — процесса, связанного с фотосинтезом. SIF фиксируется по излучению низкоэнергетических фотонов, в результате перехода хлорофилла в рабочее состояние после его активации солнечным излучением.

Учёные обнаружили связь между интенсивностью SIF и приростом суммы количества органического вещества (GPP).

По словам Троя Магни: «В конечном счете, измерение слабого флуоресцентного свечения растений обеспечит точное определение величины и времени поглощения углерода наземной биосферой. Это поможет нам понять, как леса реагируют на изменение климата, и предположить, как они сами поменяются в будущем».

