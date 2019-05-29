Сеть LTE для связи с морскими судами появится в Южной Корее к 2021 году

Сеул, , 10:10 — REGNUM К 2021 году в Южной Корее создадут зону покрытия сети LTE, которая будет охватывать территорию до 100 км от побережья. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, представители министерства заключили контракт с консорциумом во главе с компанией KT Corporation на строительство сети высокоскоростной сети связи (LTE-M).

Известно, что данная сеть позволит передавать данные с высокой скорости на расстоянии до 100 км от побережья. В частности данная сеть будет построена для предоставления навигационных услуг для парусных судов, а также для поиска и спасения пострадавших в случае кораблекрушений и аварий на воде.

Консорциум во главе с компанией KT Corporation установит около 600 базовых станций LTE-M в прибрежный районах к концу этого года.

«Мы построим первую в мире сеть LTE для связи с морскими судами. Мы сможем предоставлять различные услуги не только членам экипажа судов, но и всем тем, кто находится в море и наслаждается отдыхом», — сообщили представители министерства.

LTE-M — это следующий этап развития мобильных сетей LTE (4G), в концепции которого предусмотрено решение задачи по снижению энергопотребления, в соответствии с требованиями устройств IoT.