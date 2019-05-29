В Эфиопии обнаружены бактерии, способные жить на Марсе, — учёные

Мадрид, , 09:49 — REGNUM Микроорганизмы, способные выжить в кислых и соленых средах на Марсе при наличии геотермальной активности, найдены испанскими исследователями на территории Эфиопии. Об этом 27 мая сообщает издание Nature.

Бактерии были обнаружены вблизи вулкана Даллол группой учёных, работавших под руководством представителя Астробиологического центра в Испании доктора Фелипе Гомеса.

Найденные микроорганизмы относятся к отряду Nanohaloarchaea, они имеют сферическую форму и размер в двадцать раз меньше стандартного размера бактериальной клетки.

Зона, где было сделано открытие, является уникальной благодаря сочетанию условий, придающих ей сходство с такими районами Марса, как находящаяся в экваториальном регионе Большой Сырт кальдера Нили Патера или кратер Гусева.

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