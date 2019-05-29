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Катамаран-беспилотник для научных исследований создан в Канаде

Наука

Устройство, способное передвигаться по водной поверхности, собирая научную информацию, сможет оказать ощутимую помощь при проведении исследований

Китченер, Канада, 29 мая 2019, 09:02 — REGNUM  Судно-беспилотник небольших размеров, и управляемое как квадрокоптер, создано конструкторами из Канады. Об этом сообщается на сайте компании разработчика Clearpath Robotics.

Данный беспилотный аппарат, получивший имя Heron USV, был представлен на международной конференции по робототехнике и автоматизации ICRA 2019.

Создатели сообщили, что программное обеспечение Heron USV имеет открытый исходный код и каждый владелец сможет приспособить судно для своих нужд.

Беспилотник, сконструированный по типу катамарана, при весе 28 кг имеет длину 1,35 метра, способен принять на борт до 10 кг научной аппаратуры, на судне могут быть установлены гидролакатор и система забора проб воды. Heron USV оснащен приёмниками GPS, и способен в соответствии с поставленной задачей сам выбирать направление. Расположение двигателей обеспечивает высокую степень маневренности, скорость движения составит 6 километров в час.

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Робототехника
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