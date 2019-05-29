Российские и венгерские учёные исследуют адаптацию военнопленных

Иркутск, , 08:37 — REGNUM Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) и Венгерского национального архива проведут исследование социо-культурных аспектов адаптации военнопленных в условиях плена, сообщает 29 мая пресс-служба российского вуза.

Исследование будет проводиться на примере австро-венгерских военнопленных в Сибири и русских военнопленных в Австро-Венгрии в первой мировой войне. Отмечается, что для европейских стран события войны, ее результаты, память о войне являются важной частью осмысления своего исторического опыта как национального, так и общеевропейского.

«Реализация проекта предусматривает тесное сотрудничество историков России и Венгрии в процессе выявления, описания, типологизации и введения в научный оборот новых источников, во многом сосредоточенных в региональных архивах», — сообщил директор Межрегионального института общественных наук (МИОН) ИГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ Дмитрий Козлов.

Структурной основой международного научного проекта стали академические связи МИОН ИГУ и венгерских образовательных и научных структур, в частности университета Этвоша Лорана (Будапешт) и Венгерского института политической истории. Так, в исследовательскую команду проекта вошли венгерские ученые Э. Каба и А. Фориш, в российскую часть коллектива приглашен известный иркутский историк, специализирующийся на истории первой мировой войны, преподаватель исторического факультета ИГУ Александр Ануфриев. В рамках работы по проекту планируются научные командировки, работа в российских и зарубежных архивах, издание совместных иллюстрированных сборников документов и монографии, а также совместные публикации в венгерских и российских научных журналах.