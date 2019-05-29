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В Калининграде обсудили вопросы исследования Мирового океана

Наука

Один из них был посвящён стратегии обновления научного флота

В Калининграде обсудили вопросы исследования Мирового океана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Земля

Калининград, 29 мая 2019, 08:18 — REGNUM  Вопросы исследования Мирового океана обсудили участники экспертной сессии, состоявшейся в Музее Мирового океана (Калининград). Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Во время открытия мероприятия директор музея Светлана Сивкова сообщила о сотрудничестве музея с ОСК и научными организациями, деятельность которых связана с океаном. По её словам, в настоящее время музей переживает важный этап своей жизни: завершается строительство музейного центра «Планета Океан» и начинается создание экспозиции.

В рамках сессии специалисты ЦМКБ «Алмаз» представили концепт-проект многофункционального научно-исследовательского судна. Также участники сессии обсудили перспективные проекты исследования Мирового океана, стратегию обновления российского научного флота, программу «Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития» ООН.

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