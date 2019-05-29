Учёные: сигнал, предупреждающий об опасности, у приматов заложен в геноме

Гёттинген, Германия, , 08:13 — REGNUM Способы звуковой коммуникации семейства мартышковых не претерпела существенных изменений на протяжении 3,5 миллионов лет, к такому выводу пришли биологи из ФРГ. Об этом сообщает издание Nature Ecology & Evolution.

В ходе эксперимента, проведённого сотрудниками Немецкого центра приматов, зелёным мартышкам (Chlorocebus sabaeus), обитающем на территории Сенегала, где нет хищных птиц, которые могут быть опасными для данного вида, и соответственно отсутствует сигнал, предупреждающий о угрозе с воздуха, продемонстрировали дрон.

Беспилотник, пролетевший над приматами, мог представлять потенциальную угрозу, вызвал сильную тревогу, реакцией на которую стал сигнал предупреждения об опасности, очень похожий на тот которым родственники зелёных мартышек и верветки предупреждают своих сородичей о появлении орла.

Более того, когда, продолжая эксперимент, учёные включали запись шума моторов квадракоптера, приматы начинали настороженно вглядываться в небо.

Отмечается, что зелёные мартышки и верветки разделились на два вида около 3,5 миллионов лет назад, однако сигнал, предупреждающий о появлении хищника способного атаковать с воздуха, остался общим для обоих видов. Исходя из данных, полученных в ходе экспериментов, учёные объясняют использование сигнала особями, которые никогда не сталкивались с подобной опасностью, генетическим наследованием.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный разум смог взять под контроль часть мозга обезьяны