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Жителям Арктической зоны угрожает рост инфекционных заболеваний — эксперт

Наука

Ученые обеспокоены «разморозкой» скотомогильников

Архангельск, 29 мая 2019, 01:17 — REGNUM  Глобальное потепление ведет к распространению инфекционных заболеваний в Арктической зоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на Международном арктическом научном саммите рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев.

«Когда идет потепление — растет число мошки, которая активизирует распространение различных заболеваний, в том числе, туляремию, — рассказал он. — Второе — появляется все больше территорий таяния вечной мерзлоты, которая служила местом захоронения «сибиреязвенных» животных. Таяние приводит к увеличению риска распространения сибирской язвы. Последняя вспышка была на Ямале, когда заболели 36 человек и 1 ребенок погиб».

По словам Виктора Малеева, потепление уже привело к значительному распространению в Арктической зоне и других заболеваний.

«Клещевой энцефалит и боррелиоз нередко встречаются уже и на Ямале», — сообщил он — растет также риск развития паразитарных заболеваний».

Напомним, в Архангельске завершилась Неделя арктической науки, организованная Международным арктическим научным комитетом (МАНК). В обсуждении вопросов изменения климата приняли участие более 400 ученых из 29 стран.

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Глобальное потепление
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