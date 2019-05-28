Нацист на пути к виселице: дневник военного преступника

Андрей Мартынов, , 18:42 — REGNUM

Дневник казненного по приговору Нюрнбергского процесса военного преступника Альфреда Розенберга (1893−1946) охватывает период с 1934 по 1944 годы, то есть практически весь период существования гитлеровской Германии. В это время он занимал должности руководителя внешнеполитического управления НСДАП, уполномоченного фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием в партии, а с 1941 г. стал еще и рейхсминистром восточных оккупированных территорий.

Как следствие, его деятельность по линии партии сталкивалась с такими госструктурами, как министерства иностранных дел и пропаганды, а также с трудовым фронтом Роберта Лея, что неизбежно вызывало конфликт компетенций. Поэтому в дневниках щедро рассыпаны филиппики в адрес руководителей конкурирующих ведомств. В частности, он рассуждал о «неприемлемой внутренней пропаганде Геббельса, у которого всегда лишь одна тема: «я о себе…».

Еще больше раздражения у Розенберга вызывал глава МИДа, особенно после заключения пакта о ненападении:

«Риббентроп в присутствии доктора Лея рассказывал Дарре (рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства Рихард Дарре, — А. М.) о своих московских впечатлениях: русские были очень любезны, он чувствовал себя среди них, словно среди старых соратников по партии! Это самое возмутительное оскорбление, которое только могло быть нанесено национал-социализму. То, что Риббентроп ничего не понимает ни в большевизме, ни в национал-социализме, было ясно всегда. Но то, что он настолько ограничен, чтобы демонстрировать это открыто, показывает, что за типаж выступает представителем фюрера в непростой исторической ситуации».

Также много записей посвящено его отношениям с коллаборантами. Они, в частности, опровергают миф об изначальном неприятии Розенбергом Андрея Власова. Его не было, по крайней мере, до той поры пока генерал-предатель, став главой комитета освобождения народов России с благословления своего куратора рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, не начал создавать собственные национальные комитеты, дублирующие аналогичные институции в министерстве оккупированных территорий. До этого Власов был вполне лоялен проводимой Розенбергом политике раздробления Советского Союза. Рейхсминистр вспоминал, как 13 мая 1943 года Власов «передал свой письменный отказ от Украины и Кавказа, ссылаясь с благодарностью на мое министерство».

«Неожиданный» ход для генерала, утверждавшего о своей «независимости» от гитлеровской тирании.

Впрочем, спор Власова и Розенберга вскоре завершился. Оба получили то, что заслужили: мыло душистое и веревку пушистую.