Учёные: между верующими и атеистами оказалось много общего

Кентербери, Великобритания, , 07:07 — REGNUM Исследование мировоззренческих стереотипов и особенностей поведения, присущих атеистам и агностикам, было проведено группой религиоведов, социологов и психологов в нескольких странах, 28 мая сообщил сайт Университета Кента.

Данный проект был частью программы Understanding Unbelief, начатой несколько лет назад фондом Джона Темплтона, работающим в США, и рядом университетов Великобритании.

Целью исследования было выявление отличий атеистов, агностиков и приверженцев сходных взглядов от последователей религиозных систем, а также того, в чём едины разнообразные группы атеистов и агностиков и что может разделять людей таких взглядов.

Кроме того, учёных интересовало отношение к астрологии, жизни после смерти и прочим подобным феноменам.

Исследования были проведены на территории Британии, США и Бразилии, Японии, Китая и Дании.

Комментируя результаты проделанной работы, один из участников научного коллектива, сотрудник университета Квинс в Белфасте Джонатан Ланмэн сообщил: «Наши наблюдения напрямую противоречат общепринятым штампам. К примеру, люди считают, что у атеистов нет объективной морали и цели в жизни, но при этом они очень заносчивы и имеют совсем другой набор ценностей по сравнению с верующими. Все эти стереотипы оказались ложными».

В ходе исследования выяснилось, что большая часть людей, не считающих себя верующими, заявляла об отсутствии в их жизни религиозного компонента и не причисляла себя к атеистам или агностикам. Более того, часть опрошенных относила себя к христианам, мусульманам, иудеям или буддистам, поскольку разделяла морально-нравственные нормы конфессий, к которым некогда принадлежали или в рамках которых выросли.

Часть из них верила в ряд сверхъестественных феноменов, вроде жизни после смерти или астрологии.

Ряд респондентов, говоря о своих сомнениях в истинности религиозных постулатов, принятых в их стране, демонстрировал меньшую убеждённость, чем сторонники традиционных для данной территории конфессий.

По мнению экспертов, степень убежденности атеиста во многом зависела от национальной культуры, к которой принадлежал участник опроса.

Учёные, проводившие исследование, обнаружили, что людей, уверенных в том, что существование Вселенной и собственная жизнь не имеет смысла, весьма немного.

Ещё одним важным открытием исследователи считают выявление совпадения базового набора наиболее значимых персональных и социальных ценностей у атеистов и последователей религиозных учений. Практически все респонденты, независимо от степени религиозности, говорили о семье, дружбе, сочувствии, позитивном мышлении, свободе или равноправии, природе.

Подытоживая полученные результаты, Джонатан Ланмэн заявил: «Мы живем в особую историческую эпоху, когда все политические и социальные мнения начинают стремительно поляризоваться. Поэтому для нас было крайне интересно и радостно узнать, что одна из самых больших психологических пропастей в жизни человека оказалась на самом деле не такой широкой, как мы считали раньше».

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